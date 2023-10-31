Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu

İddianamede, şarkı istedikten sonra şüphelinin yanında getirdiği bıçakla küfürlü tehditler savurarak Cihan Aymaz'ı önce boyun kısmından daha sonra ise göğüs bölgesinden yaraladığı, Aymaz'ın aldığı yaranın etkisiyle denize düştüğü anlatıldı.

Cihan Aymaz'ın olay sonrasında hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı iddianamede yer aldı.



''ŞÜPHELİ SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEMELİ''



Şüpheli Mehmet Caymaz'ın olay yerinde tehdit edilmesi sonrasında kendisini savunmak için bıçağı savurduğuna dair savunma yaptı.



İddianame Mehmet Caymaz'ın savunmasına karşın tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinde savunmayı destekler nitelikte bir tespit bulunamadığı, bu nedenle şüphelinin savunmasına itibar edilmediği ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği değerlendirildi.



İddianame şüpheli Mehmet Caymaz'ın ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.