Kadıköy'deki laf atma cinayeti: Sürpriz yapmaya geldim, şimdi toprağa veriyorum

Oğlumu 5-6 gün önce gördüm, beraber yaşıyorduk. Ona nasıl kıydı, elime verseler ben lime lime kendim doğrayacağım, gözümü kırpmadan doğrayacağım. O adamın idam edilmesini istiyorum. Lütfen, yetkililere sesleniyorum. Ne olursunuz bir yardımcı olun. Kız arkadaşını biliyordum, onun da suçu yok. Almanya'dan gelmiş. Onunla beraber çıkıp konsere gitmişlerdi. Geri dönerken bıçaklamış, kalbine saplamış. Birisinin evladını; birilerinin öldürememesi lazım, kıyamaması lazım. Bu kadar basit olmaması lazım. En gözde evladımdı. Ona çok bağlıydım. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Ben ona bakmaya kıyamıyordum." dedi.

"BURAYA ONA SÜPRİZ YAPMAYA GELDİM, ŞİMDİ TOPRAĞA VERİYORUM"



Almanya'dan Davut Atakov'a sürpriz yapmak için İstanbul'a gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu, "Ellerimden kaydı gitti. Hiçbir şey yapamadım. Buraya, ona sürpriz yapmaya geldim. Şimdi ise toprağa verdim, gidiyorum. Acım çok büyük, böyle şeyler yaşansın istemezdim. Biz 6 aydır birlikteydik. Ciddi düşünüyorduk. Allah benden aldı onu. Birlikte konsere gitmiştik. Sonra Kadıköy'de olanlar oldu." diye konuştu.