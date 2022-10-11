Kadıköy'deki patlama soruşturması

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İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama meydana gelmesine ilişkin başlatılan terör soruşturma sürerken İçişileri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi.

Şu ana kadar bir terör bağlantısı görmediklerini ancak soruşturmanın hala sürdüğünü açıklayan Bakan Soylu, ''Olay terör de olabilir, terör olmayabilir de, biz olayı irdelemek zorundayız'' dedi.

Patlamanın ardından sosyal medya hesaplarından yapılan bazı yorumlara tepki gösteren Soylu, bu paylaşımların yüzde 30'unun bot hesaplar tarafından yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

M.K KİM?

''Dün gece geç saatlerde bilgi aldım'' diyen Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Arkadaşlarımız yaptıkları çalışmayla; 1959 doğumlu M.K. yakınlarının ve akrabalarının şizofren hastası olduğunu söyledikleri, bir sol ayağının kesik olduğu ve evinin son 1-1 buçuk ayda ziyaret edilenler tarafından tespit edilip çöp eve döndüğü, evinde toz halinde 1 yıldır bulundurduğu havai fişek gibi, maytap gibi, piroteknik bir malzeme.

''KURUSIKIDAN BOZMA TABACA BULUNDU''



Evinde bir sanki kurusıkından bozma bir tabanca da bulundu. Geçmiş dönemlerde 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatının da olduğu ve İsviçre'de adam öldürmeden dolayı Türkiye'de yakalanmış ve cezaevinde yattığı, bu konuda aile bireylerini suçladığı, elektriğe çok meraklı, evinin her yerinde elektrik aksamı olan bir kişiden bahsediyoruz''



İKİSİ ÇOCUK ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Pazar günü akşamı, Kadıköy Fikirtepe'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Yanan binadan yaralı olarak çıkarılan Özbekistan uyruklu A.K. hastaneye kaldırıldı.

Yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K. ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin dün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da terör soruşturması başlatıldı.