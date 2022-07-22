Kadıköy'deki simitçi adres sorulmasından bıkınca pano yaptırdı.

Kadıköy’de 13 yıldır simitçilik yapan Özkan Aydoğdu tezgahının metro çıkışında olması nedeniyle gün içinde birçok insanın adres sorusuna maruz kalıyor.

Aydoğdu, tezgahının önüne gelip kendisine okul, banka, hastane gibi yerlerin adresini soran vatandaşların işine engel olması nedeniyle, içerisinde adreslerin bulunduğu bir tabela yaptırdı.



Aydoğdu’nun yaptırdığı tabelada, plazalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ve caddeler gibi birçok adres bilgisi mevcut.



''TABELA YAPTIRDIK AMA YİNE BANA SORUYORLAR''



Özkan Aydoğdu buna rağmen yine de adres sorulmasından yakınıyor, "Tabela yaptık ama metrodan çıkan direk gelip bana soruyor tabelayı okumuyor" dedi.