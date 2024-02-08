Kadıköy'deki trafik magandalarına ceza yağdı

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Göztepe Köprüsü mevkiinde makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye sokan iki sürücünün görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerde makas atan otomobilde bulunan bir kişinin de camdan sarktığı görüldü.

Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili kullananların Y.C.H. ve F.Z. olduğunu belirledi.

Yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanununun "makas atmak" maddesinden 6 bin 439'ar lira, "takip mesafesine uymamak" maddesinden 690'ar lira, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690'ar lira, Y.C.H.'ye ek olarak aynı kanunun "sürücü belgesiz olarak araç kullanmak ve kullandırmak" maddesinden ise 25 bin 954 lira olmak üzere toplamda 41 bin 592 lira idari para cezası uygulandı.