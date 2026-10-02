Kadıköy'de can pazarı. 8 katlı binada yangın çıktı
02.10.2026 15:34
Son Güncelleme: 02.10.2026 15:42
DHA
İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi'nde yangın paniğe neden oldu.
8 katlı binada yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyüdü.
DHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR
Binada mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor. Ekipler tarafından tahliye çalışmaları sürüyor.
Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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