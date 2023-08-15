Kadıköy'de sır ölüm: Görgü tanıkları konuştu, avukat tutuklandı

Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi. Ancak olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında görgü tanıkları, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine Doğan C.G. tekrar gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan C.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan yaşamını yitiren Fatma Duygu Özkan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.