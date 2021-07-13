Kadın avukat evinde ölü bulundu

Kastamonu'da ağır ceza avukatı Gizem S, evinin banyosunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA 13.07.2021 - 20:09

Kadın avukat evinde ölü bulundu

Kastamonu'da, avukat Gizem S. (25), Kastamonu Adliyesi'ndeki duruşmasının ardından gittiği evinde, boynundan tavana asılı halde ölü bulundu.

Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem S., öğlen saatlerinde girdiği duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi'nde annesi ile beraber yaşadığı evine gitti.

Banyoya giren Gizem S.'yi arayan arkadaşları, kendisine ulaşamayınca annesine haber verdi. Banyoya giren anne, kızını boynundan tavana iple asılı halde buldu.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, avukatın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gizem S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...