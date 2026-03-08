Kadın cinayetlerinde acı bilanço. Geçen yıl 294 kadın katledildi

Ya kendilerini en güvenli hissettikleri yerde evlerinde ya da sokak ortasında katledildiler. Çoğu boşanma aşamasında oldukları eşleri tarafından öldürüldü. Kendi hayatlarına dair karar almak istemeleri öldürülme sebebi oldu.

Filiz Şağbangül İstanbul'da, Zeynep Ayaz Aksaray'da, Aylin Dağ Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşleri tarafından katledildi. 2026'nin ilk 2 ayında 45 kadın cinayeti işlendi.

Ceza Hukukçusu Avukat Gözde Egemen, “Bizim kadına şiddeti önleme konusunda iki temel kanunumuz var. Biri ceza kanunumuz diğeri de 6284 no'lu kanun. Metin olarak bir sorun yok. Ama alt uygulamada sorunlar var.” diyerek kadınların barınacağı merkez kolluklarda özel bir birime ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun araştırmasına göre 2025 yılında ise 294 kadın cinayeti işlendi.

Bu kadınlardan 69'u hayatına dair karar aldığı bahanesiyle öldürüldü.