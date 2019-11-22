Kadın cinayetlerinde indirime nasıl karar veriliyor?

Kadına yönelik cinayet, tecavüz ve şiddet davalarında ağır ceza mahkemeleri ve Yargıtay'a, dernekler ve avukatlardan erkek sanıklara otomatik ceza indirimi uygulandığı eleştirisi geldi.



SİSTEM NASIL İŞLİYOR?



Temyizde Yargıtay, haksız tahrik ve ceza indiriminin, somut olaya ve her dosyadaki delillere özgü şekilde yerinde olup olmadığını değerlendiriyor. Ceza indiriminin gerekçesinin kararda ayrıntılı yer alması gerekiyor. Ceza indirimi, gerekçesiz ve haksız ise bozuluyor, yasaya uygunsa onanıyor. 'Sanığa indirim yapılmaması' diye bir bozma nedeni olmuyor.



Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberinde görüşlerine yer verilen Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Failin geçmişi, sosyal ilişkileri fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları göz önüne alınarak uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gereken takdiri indirim sebebinin artık her kararda otomatik olarak uygulandığını görüyoruz" dedi.



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise, "Mahkemeler, 'Biz insan odaklı bakıyoruz’ diyor. Sonra, 'Erkekliğine laf etti' diye haksız tahrik indirimi yapılıyor. Bu büyük bir çelişkidir. Hâkimin sanıkla aynı cümleleri kurması, bakış açısı tedirginlik vericidir" dedi.

SON 20 GÜNDE 30 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

4 ÖRNEK DAVA



Kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider'i öldürdükten sonra başını kesip Isparta'da Koruyaka Köyü'nün meydanına attığı için yargılanan Nevin Yıldırım'a indirim yapılmadı, müebbet cezası onandı.



Adana'da kendisini fuhuşa zorlayan ve şiddet uygulayan eşini haksız tahrikle öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Doğan'ın yargılandığı davanın Yargıtay aşaması tamamlanıncaya kadar 50 bin TL kefaletle tahliye edildi.



İzmir'de, boşandığı Serpil Erfındık'ı bıçaklayarak öldüren Vedat Atik duruşmada "Pişmanım" diye savunma yaptı. Cinayetten ömür boyu hapis cezası 'iyi hal ve pişmanlık' indirimleri yapılarak 25 yıla indirilirdi. Yargıtay da onadı.



Adana'da hamile eşi Burcu Çiftçi'yi (19) katleden ve ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kocası Mehmet Çiftçi'nin cezası 'haksız tahrik ve iyi hal' gerekçesiyle 18 yıl 4 aya düşürüldü. Bu dava ise Yargıtay'da temyizde bekliyor.

VİDEO: KADIN CİNAYETLERİNDE CAYDIRICI CEZA NE OLMALI?