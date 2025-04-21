Kadın cinayetlerine bir kurban daha: Ukraynalı Hanna eşi tarafından öldürüldü

İstanbul'da yaşayan Ukrayna uyruklu Hanna Dürçek, eşi Ferhan Dürçek tarafından öldürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu'ndaki Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taksi şoförü Ferhan Dürçek ile tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu eşi Hanna Dürçek arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında Ferhan Dürçek, evde bulunan silahla eşini vurdu, daha sonra kendi kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

Katil zanlısı Ferhan Dürçek

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ Tartışma yaşanırken balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek (25) ve kardeşi Gülcan Dürçek'in (60) durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhan ve Hanna Dürçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hanna Dürçek

BORÇ NEDENİYLE TARTIŞMA İDDİASI Polis olayla ilgili Dürçek çiftinin yaşamını yitirdiği evde inceleme yaptı. Hanna Dürçek'in vücuduna üç kurşunun isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında balkonda oturan Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek ve kardeşi Gülcan Dürçek ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı