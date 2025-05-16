Kadın cinayetlerine bir kurban daha: Zeynep sokak ortasında öldürüldü

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Uğur Zan (34), 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25), 34 GGZ 686 plakalı kiralık otomobille takip etti.

İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikiliden Uğur Zan, yanındaki tabancayla ateş ettiği Zeynep Zan'ı kafasından yaraladı.