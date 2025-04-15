Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı

Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniği'nde skandal bir olay yaşandı.



CİMER üzerinden ihbarda bulunan bir kadın kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti.



Sabah gazetesinin haberine göre, kadın doğum polikliğini, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara hormon ve yumurta artırıcı ilaçlar verildi. Bu ilacı iki hafta süresince kullanan kadınlar, yurt dışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı.

PARA İDDİASI

Kadınlara ise olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeceğini iddia edildi ve 20-40 bin lira arasında para teklifi sunuldu.