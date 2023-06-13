Kadın doktor, aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öne sürüldü.

Kadın doktor, aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
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'nın Alanya ilçesi Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi Melek B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B.'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.

İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi.

Çiftin boşanma aşamasında oldukları öne sürüldü.

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