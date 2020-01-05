Kadın doktor cinayet kurbanı

Antalya'da doktor Leman Ege (57), ayrılmak istediği yabancı uyruklu erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'ndeki villada yaşayan annesi doktor Leman Ege'yi ziyarete giden Barış Ege, kapının açılmaması üzerine mutfak kapısının camını kırarak içeri girdi.



Annesini yerde hareketsiz şekilde, annesinin erkek arkadaşı Lübnan uyruklu Almanya vatandaşı İssam Skaf'ı (66) da bornoz kuşağı ile merdivenlerde asılı halde bulan Barış Ege, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, doktor kadının başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Zanlının ise hayatına son verdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Öte yandan Leman Ege'nin müteahhit babası Muhsin Ege'nin, 2001 yılında iflas ettikten sonra intihar ettiği öğrenildi.



Ardından annesini kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Leman Ege'nin, 17 yıl önce de kendisi gibi doktor olan kardeşi Aykut Ege'nin, İstanbul'da el ve ayakları bağlı, başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu belirtildi.



Ege'nin sosyal projelerde yer alarak, Alanya'da yardıma muhtaçlar için Alanya Halk Musiki Korosu'nca düzenlenen konserlerde şarkı söylediği öğrenildi.