Kadın doktor, meslektaşı tarafından öldürüldü

Antalya'da kadın doktor, birlikte yaşadığı meslektaşı tarafından öldürüldü. Zanlı daha sonra hayatına son verdi.



Olay, Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 57 yaşındaki doktor Leman Ege, Lübnan uyruklu Alman vatandaşı meslektaşı İssam Skaf (66) ile 10 yıldır birlikte yaşıyordu.



Ancak ikili arasında çıkan tartışma, cinayetle son buldu. Leman Ege, başına aldığı darbeyle yaşamını yitirdi. 66 yaşındaki Lübnanlı doktor, daha sonra hayatına son verdi.

Uzun süre Leman Ege'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirince gerçek ortaya çıktı. İhbar üzerine eve giden ekipler, 2 gün önce öldüğü tahmin edilen doktorların cansız bedenlerini buldu.



Leman Ege'nin yaklaşık 2 yıl önce emekli olduğu, ardından Konaklı Mahallesi'nde bir sağlık merkezi açtığı öğrenildi.



Güvenlik güçleri, olayı aydınlatmak için çok yönlü soruşturma başlattı.