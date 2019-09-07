Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli kadın doktor E.O.'yu darp ettiği iddia edilen N.P.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliye, nöbetçi mahkemece denetimli serbestlik tedbiri uygulandı.
Haftada 5 gün karakolda imza verecek N.P., tutuksuz yargılanacak.
NE OLMUŞTU?
İddiaya göre, 5 Eylül'de Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi'ne giden N.P., diş ağrısı nedeniyle kadın doktor E.O.'dan antibiyotik yazmasını istemişti.
E.O., muayene olması ve teşhis konabilmesi için kendisini uzman hekime sevk edebileceğini belirtmiş, kadın hasta talebinin karşılanmaması üzerine doktoru darp etmişti.
Daha sonra şüpheli, aile sağlığı merkezinden uzaklaşırken doktor E.O., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine N.P.'den şikayetçi olmuştu.
Kadın doktoru döven kadın hastaya denetimli serbestlik
Anadolu AjansıTürkiye
Tekirdağ Çorlu'da, kadın doktoru darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın hastaya denetimli serbestlik tedbiri uygulandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli kadın doktor E.O.'yu darp ettiği iddia edilen N.P.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.