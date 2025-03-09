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"Kadın-erkek yan yana teravih namazı kıldı" iddiasına inceleme

İstanbul Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih namazı kıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kadın-erkek yan yana teravih namazı kıldı" iddiasına inceleme

Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaymakamlığın platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı evde kılınır mı? (Diyanet'e göre teravih namazı kılınışı)

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teravih namazı evde kılınır mı? (Diyanet'e göre teravih namazı kılınışı)

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Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmede, camimize cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."

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