İzmir'de bir barda şarkıcılık ve konsomatristlik yapan 39 yaşındaki R.E., aynı yaştaki eşi H.E. ile 6 yıllık birlikteliğini bitirmek istedi.

Eşinin kendisine şiddet uygulaıdğı iddissıyla mehkemey başvuran kadın, 5 yaşındaki oğlunun velayetini istedi.

Oğluyla birlikte İzmir'de annesinin yanında yaşamaya başlayan R.E.'nin iddialarını yalanlayan H.E., eşinin alkollü mekanlarda çalıştığı için oğlunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.



Davaya bakan İzmir 16. Aile Mahkemesi'nin kadın hakii Hülya Gözel'in kararı ise, 5 yaşındakiçocuğun velayetini anneye verilmesi yönündfe oldu.



Sabah gazetesinden Eray Arpaşin'in haberinde, hakim Gözel kararı şöyle aktarıldı:



"Anne ne iş yaparsa yapsın, bir çocuğun en az 12 yaşına kadar anne şefkati ve sevgisine ihtiyacı vardır. O.E., anne ilgi ve şefkatine yoğun olarak ihtiyaç duyacak yaşta olduğu için, alıştığı ortam ve düzen içinde bırakılmasının fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından yerinde olacaktır."