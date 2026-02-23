Kadın hakime saldıran savcıya iddianame. 42 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında hazırlanan iddianamede, müşteki Aslı Kahraman ve sanığın arasında 2023 yılının ortalarında başlayan duygusal yakınlığın zamanla ilerlediği ancak bir süre sonra ayrıldıkları kaydediliyor.

İddianamede, Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın müştekiyle ilişkisinin ve aralarında yaşananların duyulmasının mesleki kariyeriyle sosyal yaşamını ciddi ve olumsuz şekilde etkileyeceğini düşünmesi, anne ve babasıyla müştekinin aynı sitede oturmaları nedeniyle ailesinin yanına gittiği zamanlarda müştekinin veya oğlunun vereceği olumsuz tepkilere muhatap olma, bu durumu anne ve babasına izah edememe endişesini taşıması karşısında tek çıkar yolun müştekinin İstanbul'dan başka bir şehre tayin isteyip taşınması ve gitmesi olduğuna karar verdiği, onu dozu giderek artan bir şekilde buna zorlamaya başladığı aktarılıyor.

Sanığın zaman zaman müşteki Aslı Kahraman'ın adliyedeki çalışma odasına giderek, çoğu zaman da telefonla aramak veya mesajlar atmak, silah fotoğraf ve görselleri göndermek suretiyle tehdit ettiği aktarılan iddianamede, sanığın iletişim araçlarını kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle müştekinin üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ve güvenliğinden endişe duymasına neden olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın, müştekinin her türlü iletişim kanallarından kendisini engelleme çabasına rağmen gizli numaralardan aramalar yaparak ve banka dekontlarının işlem açıklamalarına yazdığı ifadelerle söz konusu tehditlerini devam ettirdiği anlatılıyor.

İddianamede, sanık Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın 13 Ocak'ta telefonlarına cevap alamayınca son bir defa uyarmak amacıyla müşteki Aslı Kahraman'ın adliyedeki çalışma odasına gittiği, aralarındaki tartışmanın devamında müştekinin ısrarla dışarıya çıkmasını istemesine rağmen odayı terk etmediği ifade ediliyor.

Sanığın üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp müştekinin yüzüne doğrulttuğu, akabinde tekrar yerine koyduğu kaydedilen iddianamede, odada tanık Yakup Karadağ'ın da bulunduğu anda, müştekinin ondan yardım istemesi üzerine silahını tekrar çıkartarak ateş ettiği belirtiliyor.

İddianamede, Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hayati vücut bölgesinden müştekiyi yaraladığı, hemen ardından yine müştekiyi vurma kastıyla yaptığı ikinci atışın ise araya giren tanığın etkili müdahalesi sonucunda amacına ulaşamadığı aktarılıyor.

Sanık Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.