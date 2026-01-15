Kadın hakime siper olmuştu. Adliyede cinayeti önleyen hükümlü çaycı o anları NTV'ye anlattı: İlk başta şaka sandım

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde 13 Ocak'ta meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Hakim Aslı Kahraman’a silahla ateş etti. Saldırgan savcı, ikinci kez ateş edeceği sırada cinayeti adliyede çalışan hükümlü çaycı engelledi. O çaycı Yakup Karadağ, NTV'ye konuştu.

Karadağ, kadın hakime ilk başta şaka yapıldığını düşündüğünü, olayın ciddiyetini anlayınca da müdahale ettiğini söyledi.

“OLAYIN CİDDİYETİNİ GÖRÜNCE MÜDAHALE ETTİM”

O anları anlatan Karadağ, "Boşları almak için girmiştim. O sırada Hakime Hanım benden yardım istemişti. İlk başta adliyede Hakime Hanım'a kimsenin saldıracağını düşünmemiştim. Şaka yapılıyor zannettim. Olayın ciddiyetini tam anlamıyla görünce olaya müdahale etme gereği gördüm" diye konuştu.

"HAYATA GERİDEN BAŞLAYABİLİYORUZ"

Toplum üzerinde hükümlüler hakkında olumsuz bir düşüncenin olduğunu söyleyen Karadağ, "Hükümlüyüz, ister istemez 1-0 geride başlayabiliyoruz. Ama bazen hükümlüler de iyi bir şey yapabiliyorlar. Bazı şeylerin önüne geçebiliyorlar. Biz de topluma yararlı olabiliriz. Yararlı olabileceğimiz için çaba göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Hakim Aslı Kahraman tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcı Muhammed Kılıçarslan ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.