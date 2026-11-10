Kadın hakimi vuran savcı hakkında yeni karar

İstanbul'da hakim Aslı Kahraman'ı silahla vurarak yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında yeni bir karar alındı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara karşı cumhuriyet savcısı, katılan vekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili sanık aleyhine, sanık avukatı ise lehine istinaf başvurusunda bulunurken, başvuruları değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyanın duruşmalı olarak incelenmesine karar verdi.

Duruşmada, sanık Kılıçarslan'ın kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

ISRARLI TAKİPTEN 6 AY 20 GÜN CEZA

Daire, sanığa ayrıca ısrarlı takip suçundan 6 ay 20 gün, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan 11 ay 20 gün, kadına karşı zincirleme biçimde tehdit suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verdi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Böylece ilk derece mahkemesince söz konusu 4 suçtan toplam 3 yıl 4 ay olarak belirlenen hapis cezaları, istinaf mahkemesince toplam 4 yıl 5 ay 10 güne çıkarılırken, bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.