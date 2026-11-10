Kadın hakimi vuran savcı hakkında yeni karar
10.11.2026 12:08
Son Güncelleme: 10.11.2026 12:08
Silahlı saldırı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde gerçekleşmişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, hakim Aslı Kahraman'ı silahla vurarak yaralayan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'a verilen cezayı az buldu.
İstanbul'da hakim Aslı Kahraman'ı silahla vurarak yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında yeni bir karar alındı.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara karşı cumhuriyet savcısı, katılan vekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili sanık aleyhine, sanık avukatı ise lehine istinaf başvurusunda bulunurken, başvuruları değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyanın duruşmalı olarak incelenmesine karar verdi.
Duruşmada, sanık Kılıçarslan'ın kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.
ISRARLI TAKİPTEN 6 AY 20 GÜN CEZA
Daire, sanığa ayrıca ısrarlı takip suçundan 6 ay 20 gün, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan 11 ay 20 gün, kadına karşı zincirleme biçimde tehdit suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verdi.
HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI
Böylece ilk derece mahkemesince söz konusu 4 suçtan toplam 3 yıl 4 ay olarak belirlenen hapis cezaları, istinaf mahkemesince toplam 4 yıl 5 ay 10 güne çıkarılırken, bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Kılıçarslan olayın ardından gözaltına alınmıştı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim Aslı Kahraman, istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından silahla vurulmuştu .
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan hakimin, kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.