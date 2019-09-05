Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iddiaya göre, Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi'ne giden N.P, diş ağrısı çekmesi nedeniyle kadın doktor E.O.'dan antibiyotik yazmasını istedi.

Dr. E.O. ise muayene olması ve teşhis konabilmesi için kendisini uzman hekime sevk edebileceğini belirtti. Kadın hasta N.P., talebinin karşılanmaması üzerine doktor E.O.'yu darp etti.

Daha sonra N.P., aile sağlığı merkezinden uzaklaşırken doktor E.O., çevredekilerin çağırması üzerine gelen polis ekiplerine N.P.'den şikayetçi oldu.