Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iddiaya göre, Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi'ne giden N.P, diş ağrısı çekmesi nedeniyle kadın doktor E.O.'dan antibiyotik yazmasını istedi.
Dr. E.O. ise muayene olması ve teşhis konabilmesi için kendisini uzman hekime sevk edebileceğini belirtti. Kadın hasta N.P., talebinin karşılanmaması üzerine doktor E.O.'yu darp etti.
Daha sonra N.P., aile sağlığı merkezinden uzaklaşırken doktor E.O., çevredekilerin çağırması üzerine gelen polis ekiplerine N.P.'den şikayetçi oldu.
Kadın hastadan, kadın doktora dayak
Anadolu AjansıTürkiye
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın doktor, kadın hastası tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iddiaya göre, Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi'ne giden N.P, diş ağrısı çekmesi nedeniyle kadın doktor E.O.'dan antibiyotik yazmasını istedi.