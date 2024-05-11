Kadın hükümlülere Anneler Günü izni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara, Anneler Günü dolayısıyla gelecek hafta içi açık görüş imkanı tanınacağını bildirdi.

Kadın hükümlülere Anneler Günü izni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kadın hükümlüleri ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, dolayısıyla kadın hükümlülere açık görüş izni verileceğini açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

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