Kadın kılığına giren "bukalemun" yakalandı

Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından, üniversite hastanesinin misafirhanesinde kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin peşine düştü.

Şüpheli, önce erkek yatakhanesine girerek burada bir cep telefonu çaldı, daha sonrasında ise kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirip kadın kılığına girdi.

Başına eşarp takarak etek giyen zanlı, kadınlar misafirhanesine giderek iki cep telefonu daha çaldı.