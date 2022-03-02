Kadın kılığına girip, eşinin otomobilini yakan kişi serbest bırakıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kadın kıyafeti giyip başörtüsü takıp, yüzünü de maskeyle gizleyerek boşanma aşamasındaki eşine ait otomobili benzin dökerek ateşe veren F.C. polis tarafından yakalandı. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen F.C. serbest bırakıldı.

Haberler - DHA 02.03.2022 - 11:37 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 19:44

Kadın kılığına girip, eşinin otomobilini yakan kişi serbest bırakıldı

'nin Merkezefendi ilçesinde, 20 Şubat günü saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti.

SERBEST BIRAKILDI

Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi. Detaylı incelemede, şüphelinin, otomobilin sahibi A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi. Polis, şüpheli F.C.'yi dün yakaladı. F.C., ifadesinde hakındaki suçlamaları kabul etmedi. Otomobili kundaklanan A.C. şikayetçi olmazken, F.C. ise polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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