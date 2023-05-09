Kadın kılığına girip iş yerini soydu

Erzurum'da bir erkek, çalıştığı iş yerini kadın kıyafetleri giyip başörtüsü takarak soydu. 18 bin TL bulunan çelik kasayı çalan zanlının, kasayı açamayınca toprağa gömdüğü ortaya çıktı.

Kadın kılığına girip iş yerini soydu

'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki tatlı imalathanesinde 7 Mayıs'ta yaşanan kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen şüphelinin erkek olabileceğini değerlendiren polis, hırsızlığı imalathane çalışanı F.A. adlı erkeğin yaptığını tespit etti.

Kadın kılığına girip iş yerini soydu - 1

Gözaltına alınan F.A.'nın kasayı açamayınca gömdüğü, içinde ise 18 bin TL olduğu belirlendi. Kasa, sahibine teslim edildi.

Kadın kılığına girip iş yerini soydu - 2

İfadesinde pişman olduğunu söyleyen F.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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