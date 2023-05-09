Kadın kılığına girip iş yerini soydu

Gözaltına alınan F.A.'nın kasayı açamayınca gömdüğü, içinde ise 18 bin TL olduğu belirlendi. Kasa, sahibine teslim edildi.



İfadesinde pişman olduğunu söyleyen F.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin