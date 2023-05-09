Kadın kılığına girip iş yerini soydu

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki tatlı imalathanesinde 7 Mayıs'ta yaşanan kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen şüphelinin erkek olabileceğini değerlendiren polis, hırsızlığı imalathane çalışanı F.A. adlı erkeğin yaptığını tespit etti.
Gözaltına alınan F.A.'nın kasayı açamayınca gömdüğü, içinde ise 18 bin TL olduğu belirlendi. Kasa, sahibine teslim edildi.
İfadesinde pişman olduğunu söyleyen F.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.