Kadın kıyafetli hırsızlar kameraya takıldı

Benzer bir durum kentteki başka bir apartmanda daha yaşandı.

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine göre, 3 kişi açık bırakılan kapıdan içeriye girip asansöre yöneliyor. Bir süre sonra şüpheliler merdivenden aşağıya inip uzaklaşıyor.



Hırsızlığın girişimde kalması nedeniyle şikayetçi olmayan bina sakinleri, duruma dikkati çekmek için yaşananları sosyal medyada paylaştı.

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