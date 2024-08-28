Kadın kuaförleri ve güzellik salonları ne zaman, hangi gün kapalı?

Kadın kuaförleri ve güzellik salonları, haftada bir gün kapanma uygulamasından muaf olacak. Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024'ten itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan, kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verdi.

Kadın kuaförleri ve güzellik salonları ne zaman, hangi gün kapalı?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve öneriler göz önünde bulundurularak, sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar neticesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar verildiği ve uygulamanın 1 Temmuz 2024'te başladığı hatırlatıldı.

Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan gibi organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığının ve bunun sonucunda da tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığının görüldüğü belirtilen açıklamada, ayrıca, ülkenin hemen her bölgesinde turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024'ten itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan, kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verildi.

Öne Çıkan Video

OECD raporu açıklandı: Kiralar en çok Türkiye'de arttı

TÜRKİYE HABERLERİ

Gürültü yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu öldürüp kaçtı

Gürültü yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu öldürüp kaçtı

Fatih'te bir binanın içerisinde çökme: Banyo yapan genç kız alt kata düştü!

Fatih'te bir binanın içerisinde çökme: Banyo yapan genç kız alt kata düştü!

İskenderun'da 6 adrese uyuşturucu operasyonu

İskenderun'da 6 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ağustos 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ağustos 2024

Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği devam edecek mi? Bakan açıkladı

Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği devam edecek mi? Bakan açıkladı

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...