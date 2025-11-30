Kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu
30.11.2025 21:48
IHA
Düzce'de yakınlarının haber alamadığı kadın kuaförü iş yerinde ölü bulundu.
Düzce'de Sevinç Y. (45) isimli kadın kuaförden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, iş yerini kontrol ettiklerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Sevinç Y.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.