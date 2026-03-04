Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün Meclis'e sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, "Çocukların yetiştirilmesinde doğumdan sonraki ilk aylarda anne çocuk birlikteliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Çocukların gelişimlerinin en kritik dönemlerinde daha uzun süre anne bakımından faydalanabilmelerini sağlamak adına madde ile değişiklik yapılmakta, kadın memura doğum sonrası verilen 8 haftalık aylıklı izin süresi 16 haftaya çıkarılarak ayrıca nüfus politikasın da desteklenmesi amaçlanmaktadır." açıklamasına yer verildi.

DOĞUM İZNİ 16 HAFTAYA ÇIKACAK

Gerekçede, yasa değişikliğiyle “Kadın memura doğum sonrası verilen 8 haftalık aylıklı izin süresinin 16 haftaya çıkarılarak ayrıca nüfus politikasının da desteklenmesinin amaçlandığı” na dikkat çekildi.

Teklife, göre, kadın memurlar, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgelemesi halinde, doğumdan önceki izni, doğum sonrasına aktarabilecek. Teklifte bu konuda, yen kadın memurun, isteği hâlinde doğumdan önceki izin süresinden doğum sonrasına aktarabileceği süre artırılmaktadır. Böylece doğum sonrası daha fazla emzirme süresi ile çocuğun bakımının sağlanabilmesi amaçlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Yasa teklifinde bu düzenleme, "Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (A) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "doğumdan sonra 8" ibaresi" doğumdan sonra 16" şeklinde, "toplam 16" ibaresi "toplam 24" şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan "üç" ibaresi "iki" şeklinde değiştirilmiştir" ifadesiyle yer aldı.

Kadın memura doğum yapmasından önce 8 ve doğum yapmasından sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebeliklerde, yani ikiz veya üçüz doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine iki haftalık bir süre daha ekleniyordu. böylece çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni süresi 10 hafta oluyordu.

KORUYUCU AİLE MEMURA 10 GÜN İZİN VERİLECEK

Gerekçede, koruyucu aile olan memura izin hakkı verildiği belirtildi, “Bu doğrultuda maddede yapılan değişiklik ile koruyucu aile olan memura on gün izin hakkı tanınmaktadır.” denildi.

Teklif metninde bu düzeleme, "Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memura çocuğun koruyucu aile yanma teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine on gün izin verilir." olarak yer aldı.

KORUYUCU AİLEYE SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

Teklifte yer alan bir madde ise şöyle:

“Koruyucu aile sözleşmesi devam eden koruyucu ailelerde eşlerden birinin, sigortalı olarak ay içerisinde otuz günden az çalışması ya da tam gün çalışmaması sebebiyle isteğe bağlı sigortalı olanlar hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak isteğe bağlı sigortalılık veya iştirakçilik kapsamında ödediği primin, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç günlük alt sının üzerinden hesaplanacak tutan, ödeme belgesinin ibrazı halinde aylık ödemelere ilave edilerek karşılanır. ”