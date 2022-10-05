Kadın müdüre tacizden hapis istemi

Mersin'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak çalışan Ç.D. şube müdürünün tacizine uğradığını iddia etti.

Ziraat mühendisi Ç.D., İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev yapmaya başladıktan sonra, Eylül 2020’de kadın şube müdürü H.C. tarafından 'Seks hayatın nasıl gidiyor', 'Beni nasıl buluyorsun', 'Çok fazla cinsel tecrübem var, senden etkileniyorum' diyerek sözlü ve fiziki tacize maruz kaldığını belirtti.



Kurum amirlerine şikayette bulunan Ç.D. uğradığı tacizi ispatlayabilmek için, şube müdürünün odasına çağrıldığı zaman yapılan görüşmeleri de kaydetti.

BAŞKA İLÇEDE GÖREVLENDİRİLDİ

Şikayet sonrası Ç.D. çözüm bulunacağı sözüyle 3 aylığına başka bir şubede görevlendirildi.



3 ay sonra tacize uğradığı şubeye dönen Ç.D., çözüm bulunmaması üzerine suç duyurusunda bulundu. Ç.D. daha sonra uzak bir ilçede görevlendirildi.



İDDİALARI KABUL ETMEDİ



Mühendisin şikayeti üzerine savcılık tarafından düzenlenen iddianamede H.C., için cinsel taciz suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce davanın ilk duruşmasına katılan sanık H.C. savunmasında iddiaları kabul etmeyerek şunları söyledi:



"Müştekiyle arkadaş olarak yakınlaşmamız oldu. Aynı evde bulunduk, birlikte bulunduğumuz süre zarfında müştekiye karşı cinsel herhangi bir eylemde bulunmadım. Kendisine makam odasında müştekiye cinsel ve özel hayatı ile alakalı sorular sormadım, bu şekilde konuşmalarımız olmadı."

SES KAYDI İÇİN MONTAJ DEDİ

Ç.D'nin hayatını sürekli kendisine anlattığını iddia eden H.C.,"Cinsel birliktelik teklifim olmadı, cinsel içerikli sohbetim olmadı, müşteki 1 yıl boyunca kendisine cinsel tacizde bulunduğumu söylüyor, her odama girdiğinde ses kaydını aldığını söylüyor ancak elinde 1 tane ses kaydı vardır, konuşma kaydındaki ses benimdir, ses kaydını kesip biçmiştir" dedi.

"ŞUBEDEN GİTMEK İSTİYORDU"

Ses kaydının rüyasında cinsel tacize uğrayan bir kadını anlatırken alındığını öne süren H.C., "Müştekinin olaydan önce şubeden gitme konusunu da bir üst müdürüme bildirdim. Kendisini işini yapma konusunda uyardım, il müdürüne bu konuyu sözlü bir şekilde bildirdim. 'Başka yerlerde memurlar yolunu buluyor, rapor alırım gelmem' diyordu, gitmediği görevlere adını yazıyordu, oturup kendisine çalışma anlamında bana hayal kırıklığını anlattım, becayiş talebinde bulunacağını söyledi. Ben de durumu il müdürüne bildirdim" diye konuştu.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"



Yaşadıklarını anlatan mühendis Ç.D. ise maruz kaldığı taciz nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyledi. Davanın ilk duruşması eksiklerin giderilmesi için ertelenirken, Ç.D. müdürü hakkındaki şikayeti üzerine bir kez daha geçici görevlendirme ile başka bir yere gönderildiğini ileri sürdü.

Ç.D., "Çalıştığım kurumda asıl görev yerine gitmemde bir sakınca olmadığı halde hala dönemedim. Bir an önce asıl görev yerime dönerek işimi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.