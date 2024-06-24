Kadın müşteriden market çalışanına dayak: Kafasını defalarca dondurucu dolaba vurdu

Tokat'da Sevgi H., zincir market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Buse U.'yu sürükleyen ve dondurucu dolaba defalarca kafasını vuran  Sevgi H., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadın müşteriden market çalışanına dayak: Kafasını defalarca dondurucu dolaba vurdu

'ta dün kent merkezinde bir zincir marketin şubesinde Sevgi H., bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Sevgi H., eline saçlarını doladığı Buse U.'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu. 

GÖZALTINA ALINDI

Sevgi H., diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; darbedilen Buse U.'nun çığlık çığlığa kaldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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