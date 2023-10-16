Kadın müşterisine saldıran pazarcıya 6 ay "pazar" yasağı

İDARİ PARA CEZASI VE FAALİYET SINIRLAMA



Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan ceza talebine ilişkin tutanak, Muratpaşa Belediyesi'nin Ekim Meclisi'nde görüşüldü. Mecliste pazar esnafı A.A.'nın kadını dövdüğünün anlaşıldığı, bu nedenle 5957 sayılı kanuna istinaden 772 lira idari para cezası ve 6 aya kadar faaliyetten menedilmesine karar verildi.

Kararın ardından geçen hafta cuma günü A.A.'nın tezgahının bulunduğu noktaya neden ceza aldığına dair zabıta ekipleri tarafından tabela koyuldu.

Tabelada, “Bu tezgah ilgilisi müşteriye kötü muamelede bulunarak pazarın huzur ve sükununu bozduğundan 6 ay süre ile faaliyetten men cezası almıştır." denildi.