Kadın müzisyeni bıçaklayıp kaçmıştı: Tutuklandı

Tefenni ilçesindeki bir eğlence merkezinde müzisyenlik yapan Deniz A. ile aynı yerde çalışan Sinan D., 2 Mayıs günü akşam üzeri eğlenmek için Tefenni Barajı yakınındaki bir restorana gitti. Birlikte yemek yiyip, alkol içen ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan D. bıçakla Deniz A.'yı 7 bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz A. ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinan D.'yi 3 Mayıs Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalayıp, Tefenni'ye getirdi. Dün Tefenni İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Sinan D., Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.