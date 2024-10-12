Kadın polisler, şehit kadın polislerin anısına fidan dikti

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına fidan diktiler.

Kadın polisler, şehit kadın polislerin anısına fidan dikti

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyetin farklı birimlerinden katılan kadın polisler, geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polisin anısına Erzincan Şehitleri Hatıra Ormanında fidan diktiler.

Fidan dikiminin ardından şehitler dualarla yad edildi.

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