Kadın sürücü trafikte hemcinsinin saldırısına uğradı

Kocaeli’de bir kadın sürücü, kendisine yol vermediğini iddia eden başka bir kadın sürücü tarafından saldırıya uğradı.

Olay İzmit ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan Avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş (26), Ö.G. isimli başka bir kadın sürücünün idaresindeki aracın yan yoldan önüne çıkması üzerine durarak kornaya bastı.

Korna sesi ile aracını durduran Ö.G. ise Rukiye Seydaoğlu'nun aracına doğru yöneldi. Bağırarak kadın avukatın aracına ilerleyen Ö.G., hemcinsinin açık olan camından içeri sarkarak tartışmaya başladı.



Ö.G. tartışma anlarını cep telefonu kamerası ile kayda alan Seydaoğlu'na fiziki saldırıda bulundu. Darp raporu alan Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, Ö.G. isimli sürücüden şikayetçi oldu.



"KAYIT ALTINA ALDIĞINI GÖRÜNCE SALDIRDI"



Küfür ve hakaretlere de maruz kaldığını belirten Seydaoğlu, “Yol vermek istemeyince bana bağırmaya, hakaret etmeye başladı. İnanın bir kadının ağzından çıkamayacak şeylerdi.Bende görüntüye çekmek istedim bir avukat olarak delil oluşturmam gerekiyor. Çekmek istediğim sırada ‘Nasıl beni çekersin’ diye saldırmaya başladı" dedi.



Saldırgan sürücünün telefonunu elinden almaya çalıştığını söyleyen Seydaoğlu, "Bir arbede oldu telefonumu elimden alınca kamera kapanmış oldu, devamını çekemedim. Ondan sonra vatandaşlar gelip araya girdiler, ayırdılar" diye konuştu.