Kadın sürücünün aracına art arda çarpan taksici serbest

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir taksi şoförünün, içinde iki kadın olan bir araca kasten çarptığı iddia edildi. Olayın ardından yakalanan taksi şoförünün 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, 30 Aralık Cuma gecesi, içinde iki kadının olduğu otomobile Kızıltoprak'ta arkadan bir taksi çarptı.

Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı.

Ancak taksici kadınların bulunduğu araca çarpmayı sürdürdü. Kadınlardan biri polisi arayarak yardım istedi.

Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti.

Polisleri gören taksici de kaçtı. Polis, taksi sürücüsünü yakaladı. Şüphelinin, 35'i ''otodan hırsızlık'' olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinde müştekileri tanımadığını öne sürerek, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Kanser tedavisi gördüğünü belirten taksici "Yaklaşık 4-5 aydır evden çıkamıyorum. Çalışamadığım için maddi sıkıntılar yaşıyorum. Bakmakla yükümlü olduğum iki tane engelli dayım var. Annem rahatsızdır. Ben böyle bir olayda onları neden riske atayım? Ben 7-8 yıldır herhangi bir şekilde bir olaya karışmadım. Ben bu suçu işlemedim" iddiasında bulundu.



Savcılık, şüpheliyi "kasten yaralama" suçundan adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.



ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI, EHLİYETİNE EL KONULDU



Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında müştekilerle ilgili uzaklaştırma kararı alınmasına hükmetti.

Şüphelinin haftada iki gün imza atma koşuluyla serbest bırakılmasını karara bağlayan mahkeme, şüpheli hakkında ayrıca, "her türlü taşıtı kullanamamak ve sürücü belgesine el konulmasını" içeren adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.