Kadın sürücünün aynasını kıran kişiye drift yapmaktan para cezası

İstanbul Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran Utku Karataş'a trafikte drift yaptığı için 11 bin 114 lira para cezası verildi. Ayrıca Karataş'ın ehliyetine 60 gün el konuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.04.2022 - 17:43 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 17:59

Kadın sürücünün aynasını kıran kişiye drift yapmaktan para cezası

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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde trafikte tartışığı kadın sürücünün aynasını kıran Utku Karataş'ın başka tarihlerde de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığının belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

Gözaltına alınan Karataş'ın, Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde otomobiliyle drift yaptığı, TEM Otoyolu'nda makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve o sıralarda kaydedilen videoları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.

Görüntülerdeki sürücü olduğu tespit edilen Karataş'ın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Karayolları Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 11 bin 114 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

KADIN SÜRÜCÜYE HAKARETTEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Utku Karataş,  9 Nisan günü Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda seyir halindeki kadın sürücü Ş.A'nın otomobiline kullandığı araçla çarpmış ve aynı zamanda eliyle aynasını kırmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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