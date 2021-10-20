Kadın sürücüyü döven motorlu magandadan savunma: Erkek sandım

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın sürücüyü tekme tokat döven motosikletli tutuklandı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadına saldırdı.

Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsüne "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, kadın sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.



MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Sühendan K., hastanedeki müdahalenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mağdur ve şüphelinin ifadelerinde, trafikte tartıştıkları ve birbirlerini el kol hareketi yapmakla suçladıkları, benzinlikte araçlarından indikleri sırada da olayın meydana geldiğini söyledikleri belirtildi.

Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılan şüpheli Mehmet Salim B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

"TEKME TOKAT DALDI"



Ağzından ve burnundan yaralanan kadın, "Benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan" diye konuştu.



"KADIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"



Kadını döverek yaralayan motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici ise kendisini şöyle savundu:

Birden direksiyonu kırdı kaçamadım, sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum."