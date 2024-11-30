Kadın TIR şoförlerine güvenli park

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ni (UND) ziyaret etti.



Kadın TIR şoförleri ile buluşan Bakan Uraloğlu yaptığı konuşmada, “Gece-gündüz demeden, kar kış ayırt etmeden hayatımızın her anında olan, insanları sevdiklerine, yükleri ise varacağı yere güven içinde ulaştırmak için direksiyon başında fedakârca çalışan şoförlerimizin Dünya Şoförler Günü’nü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.



"MESLEKLERİN CİNSİYETİ YOKTUR"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önem verdikleri konuların başında profesyonel sürücüler olduğunu belirten Uraloğlu, “Şoförlük mesleği yüzyıllardan beri varlığını sürdüren bir meslek. Yüzyıllar önce hayvanların gücüyle çalışan taşıtların 19. yüzyıl itibarıyla yerini modern taşıtlara bırakmasıyla birlikte şoförlük de değişti ve dönüştü. Uzun yıllar boyunca da bu meslek daha çok erkeklerin egemen olduğu bir alandı. Ancak artık çok iyi biliyoruz ki mesleklerin cinsiyeti yoktur arkadaşlar. Bir ülkede kadınlar toplum hayatında etkin değilse, emin olun o ülkenin kalkınması, büyümesi, gelişmesi, hedeflerini gerçekleştirmesi asla mümkün değildir.” dedi.



"KADIN ŞOFÖRLER SEKTÖRÜN AYRILMAZ BİR PARÇASI"



Kadınların sadece aile kurumunun kurucusu ve koruyucusu değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de en büyük değeri olduğunu belirten Uraloğlu, “Günümüzde dünya hızla değişirken kadınlar da iş dünyasında her alanda daha aktif hale geliyor. Bu değişim, nakliye sektöründe de etkisini gösterdi. Artık kadın şoförler sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu nedenle kadın meslektaşlarımıza eşit fırsatlar sunmalı, çalışma koşullarını iyileştirmeli ve mesleki gelişimlerini desteklemeliyiz.” açıklamasında bulundu.

Profesyonel sürücü temininin dünyada büyük bir sorun olduğunu belirten Uraloğlu, “Geçici bir çözüm olarak, şoförlerin sürücülük yapabileceğine dair sağlık raporunu ibraz etmeleri şartıyla 69 yaşına kadar çalışabilmelerine müsaade ettik. Soruna kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla da sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.



"KADINLARIN VE GENÇLERİN İSTİHDAMINI ÖNEMSİYORUZ"



Uraloğlu, TIR Parkı ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yaptıklarını belirterek “Sürücülerin gerek yurt içi gerekse uluslararası taşımalarında güvenli bir şekilde park edebilecekleri, dinlenebilecekleri daha fazla TIR Parkı ihtiyacını karşılamak için yeni bir İPA yani Avrupa Birliği projesine başlamayı planlıyoruz. Konsept olarak kabul edildi ve şu an şartname ile bütçeleme çalışmaları sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde ana ulaşım aksları üzerinde, uluslararası standartlarda kurulacak yeni park alanlarının, sürücülerin tamir, bakım gibi ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getiren Uraloğlu, "Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılarak, sınır kapıları ile de entegre çalışabilecek. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de emniyetli ve güvenli TIR parkları oluşturarak, sürücülerin özellikle de kadın sürücülerin bu alanda istihdamını kolaylaştırmak. İnanıyorum ki bu tür çalışmalarımızla yakın gelecekte nakliye sektöründe kadınların sayısı daha da artacaktır. Kadın şoförler, sektörümüze yeni bir soluk getirecek, daha verimli ve güvenli bir taşımacılık anlayışının oluşmasına katkı sağlayacaklardır." dedi.

Uraloğlu, kadın sürücü istihdam eden şirketleri Bakanlık olarak destekleme kararı aldıklarını ifade etti.