Kadın yolcuları karanfille karşılayarak ücretsiz götürdü

NTV Haber 08.03.2020 - 17:29
İstanbul'da bir minibüs 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın yolcuları ücretsiz taşıdı.
İstanbul'da Bakırköy - Zeytinburnu hattında çalışan bir minibüsün dört bir yananda bulunan sosyal mesaj içeren pankartlar oldukça dikkat çekerken 'iyilik minibüsü' olarak adlandırılan araç bu kez de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gündeme geldi.
'İyilik minibüsü'nün şoförü Mehmet Şirin Çiçek, kadınlar gününe özel olarak kadın yolcularına kırmızı karanfil hediye ederek gidecekleri yere ücretsiz götürdü.
Ayrıca, aracında 1 liraya sattığı suların geliri ile sokak hayvanlarına mama ve su alan Çiçek, iki kız çocuğunun da eğitim masraflarını karşılıyor.
VİDEO: BU DA İYİLİK MİNİBÜSÜ (ARŞİV)