Kadın yolcuları karanfille karşılayarak ücretsiz götürdü

İstanbul'da bir minibüs şoförü 8 Mart'a özel olarak kadın yolcularını kırmızı karanfille karşılayarak gidecekleri yer kadar ücretsiz taşıdı. Minibüsün dört bir yanında yer alan sosyal içerikli yazıları ile daha önce de gündeme gelen minibüs büyük beğeni toplamıştı.

NTV Haber 08.03.2020 - 17:29

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İstanbul'da bir minibüs 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın yolcuları ücretsiz taşıdı.

İstanbul'da Bakırköy - Zeytinburnu hattında çalışan bir minibüsün dört bir yananda bulunan sosyal mesaj içeren pankartlar oldukça dikkat çekerken 'iyilik minibüsü' olarak adlandırılan araç bu kez de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gündeme geldi. 

'İyilik minibüsü'nün şoförü  Mehmet Şirin Çiçek, kadınlar gününe özel olarak kadın yolcularına kırmızı karanfil hediye ederek gidecekleri yere ücretsiz götürdü. 

Ayrıca, aracında 1 liraya sattığı suların geliri ile sokak hayvanlarına mama ve su alan Çiçek, iki kız çocuğunun da eğitim masraflarını karşılıyor.

VİDEO: BU DA İYİLİK MİNİBÜSÜ (ARŞİV)

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