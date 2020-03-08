Kadın yolcuları karanfille karşılayarak ücretsiz götürdü

İstanbul'da bir minibüs 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın yolcuları ücretsiz taşıdı.

İstanbul'da Bakırköy - Zeytinburnu hattında çalışan bir minibüsün dört bir yananda bulunan sosyal mesaj içeren pankartlar oldukça dikkat çekerken 'iyilik minibüsü' olarak adlandırılan araç bu kez de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gündeme geldi.

'İyilik minibüsü'nün şoförü Mehmet Şirin Çiçek, kadınlar gününe özel olarak kadın yolcularına kırmızı karanfil hediye ederek gidecekleri yere ücretsiz götürdü.

Ayrıca, aracında 1 liraya sattığı suların geliri ile sokak hayvanlarına mama ve su alan Çiçek, iki kız çocuğunun da eğitim masraflarını karşılıyor.



VİDEO: BU DA İYİLİK MİNİBÜSÜ (ARŞİV)