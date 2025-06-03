Kadına çocuklarının gözü önünde şiddet: "10-15 kişi geldiler"

Çocuklar arasında çıkan terlik tartışmasının ardından olay yerine gelen ve diğer çocukların büyükannesi olduğu belirtilen F.S., "Torunlarımı dövüyorlar" diyerek bağırmaya başladı.

Erzincan'dan Mersin 'e annesini ziyarete gelen Selcan Karabulut (27), 3 ve 4 yaşındaki çocukları A.K. ve O.K.'yi oyun oynamaları için kardeşi ile birlikte evlerinin yakınındaki parka götürdü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra Karabulut, darp raporu aldıktan sonra şahıslardan şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin Karabulut, şunları kaydetti:

"İlk önce kız kardeşimin çenesine, ardından da benim gözüme iki yumruk attı. Sonrasında ise yine 10-15 tane genç geldi ve bizi darbettiler. Ben Erzincan'dan annemin yanına misafirliğe gelmiştim. Buraları pek bilmiyorum."

