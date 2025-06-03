Kadına çocuklarının gözü önünde şiddet: "10-15 kişi geldiler"
Mersin'de çocuklarını parka götüren Selcan Karabulut, 10-15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.
Erzincan'dan Mersin'e annesini ziyarete gelen Selcan Karabulut (27), 3 ve 4 yaşındaki çocukları A.K. ve O.K.'yi oyun oynamaları için kardeşi ile birlikte evlerinin yakınındaki parka götürdü.
İddiaya göre, parkta oynayan çocuklarını oturduğu banktan izleyen Karabulut, üç yabancı çocuğun, çocuklarının yanına gelerek konuştuğunu gördü.
Çocuklar arasında çıkan terlik tartışmasının ardından olay yerine gelen ve diğer çocukların büyükannesi olduğu belirtilen F.S., "Torunlarımı dövüyorlar" diyerek bağırmaya başladı.
ŞÜPHELİ, OLAY YERİNDEN KAÇTI
Bunun üzerine parka gelen kalabalık grubun içerisinden bazıları, Karabulut'u tartaklayarak dövdü.
Çevredeki vatandaşlardan biri de kadını döven şahsa tepki göstererek tokatlamaya başladı.
Şüpheli, olay yerinden kaçtı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Daha sonra Karabulut, darp raporu aldıktan sonra şahıslardan şikayetçi oldu.
Olaya ilişkin Karabulut, şunları kaydetti:
"İlk önce kız kardeşimin çenesine, ardından da benim gözüme iki yumruk attı. Sonrasında ise yine 10-15 tane genç geldi ve bizi darbettiler. Ben Erzincan'dan annemin yanına misafirliğe gelmiştim. Buraları pek bilmiyorum."
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