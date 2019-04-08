Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın açıkladığı 2018 yılı faaliyet raporuna göre, Türkiye'de kadınlar, evlilik ya da birlikteliklerinin başladığı ilk günden itibaren şiddet görüyor.

800'ü ilk kez 1808 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan rapora göre, psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddetin dozu kadının boşanmak istemesi ve boşandıktan sonra artıyor.

Mağdular Mor Çatı'yı 318 kez sığınak, 1260 kez sosyal, 730 kez hukuki, 139 kez psikolojik destek,ü 131 kez de sosyal yardım talebi için ararken, vakfa geçen yıl ilk kez başvurmuş 800 kadın ve çocuğun beyanlarına göre tablo şöyle:

- 800 kişinin yüzde 91'i yakınlarında bulunan erkeklerden, yüzde 61'i de eşleri ve eskli eşlerinden şiddet görüyor.

- 0-73 yaş aralığında bulunan mağdurların yüzde 4'ü 15 yaşın altında.

- Birçok şiddete uğrayan kadınların yüzde 94'ü psikolojik şiddet görüyor.

- Mağdurların yüzde 64'ü fiziksel, yüzde 39'u ekonomik şiddete maruz kaldığını söylüyor. Cinsel şiddete uğrayanların oranı ise yüzde 26.