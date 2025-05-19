Kadına şiddet ihbarından dönen polis aracı takla attı: 4 yaralı

Bursa'da kadına şiddet ihbarından dönen polis aracı takla attı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kadına şiddet ihbarından dönen polis aracı takla attı: 4 yaralı

'nın Osmangazi ilçesinde ihbar üzerine kadına şiddet vakasına müdahale eden ekip geri dönüşe geçti.

Alemdar Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde U dönüşü yapan ekibi, manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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ARAÇTA SIKIŞTILAR

Yaşanan kazada araçta bulunan ve ikisi memuru 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldılar. 

Kaza sebebiyle Nilüfer Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatılırken, takla atan aracın kaldırılmasıyla yol normale döndü.

Kadına şiddet ihbarından dönen polis aracı takla attı: 4 yaralı - 1 Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
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