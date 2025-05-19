Kadına şiddet ihbarından dönen polis aracı takla attı: 4 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ihbar üzerine kadına şiddet vakasına müdahale eden ekip geri dönüşe geçti.



Alemdar Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde U dönüşü yapan polis ekibi, manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.