Kadına şiddet yasası tartışması | Zengin: 6284 sayılı yasa kırmızı çizgimizdir

Cumhur İttifakı'nın genişlemesi kapsamında Yeniden Refah Partisi ile yapılan görüşmeler yeni bir tartışmayı da başlattı.

Yeniden Refah Partis'nin talepleri arasında "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un" kaldırılması da vardı. Konu Meclis'te de gündeme geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuya ilişkin "Kırmızı çizgimizdir." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan bilgi aldığını ifade eden Zengin, böyle bir konunun konuşulmadığını dile getirdi. "Bu konu Yeniden Refah Partisi'nin gündemindedir. Aynı Saadet Partisi'nin gündeminde olduğu gibi." diye konuşan Zengin, 6284 sayısılı yasanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayıp "Kırmızı çizgimizdir." dedi.

Zengin, kadın konusu üzerinden ayrışmayı tehlikeli bulduğunu ifade etti.

