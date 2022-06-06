Kadına şiddete yumruklu tepki

Mersin'de sokak ortasında elinde bıçakla kadına şiddet uygulayan kişi, çevredeki bir kişi tarafından yumruk atılarak engellendi.

Haberler - DHA 06.06.2022 - 14:12

Kadına şiddete yumruklu tepki

'de bir kişi, sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı.

Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle tren istasyonu yakınlarında dün akşam saatlerinde iddiaya göre, eşine şiddet uygulayıp elinde bıçakla saldıran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi.

Araya girenlerden birinin yumruk attığı kişi, yere düştü. Ardından eşi ile olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen olay anına ait görüntüleri incelemeye aldı.

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