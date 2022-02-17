Kadına şiddeti engelleyen esnafa kılıçlı saldırı

İstanbul Beyoğlu'da yanındaki kadını döven kişiyi durduran esnaf, kılıçlı saldırıya uğradı.



Olay 13 Şubat Pazar günü Cihangir'de yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, yanındaki kadına şiddet uygulamaya çalışınca esnaf araya girdi.

Yapılan müdahaleye sinirlenen adam, esnafla arbede yaşadıktan sonra ayrıldı. Bir süre sonra da arkadaşlarıyla tekrar geldi.



7-8 kişilik grup, esnafa sopalar ve kılıçla saldırdı. Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.