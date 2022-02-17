Kadına şiddeti engelleyen esnafa kılıçlı saldırı

Cihangir'de kadına şiddeti engellemek isteyen esnaf, daha sonradan olay yerine gelen bir grubun sopalı ve kılıçlı saldırısına uğradı.

Haberler - DHA 17.02.2022 - 10:28

Kadına şiddeti engelleyen esnafa kılıçlı saldırı

İstanbul Beyoğlu'da yanındaki kadını döven kişiyi durduran esnaf, kılıçlı saldırıya uğradı.

Olay 13 Şubat Pazar günü Cihangir'de yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, yanındaki kadına şiddet uygulamaya çalışınca esnaf araya girdi.

Yapılan müdahaleye sinirlenen adam, esnafla arbede yaşadıktan sonra ayrıldı. Bir süre sonra da arkadaşlarıyla tekrar geldi.

7-8 kişilik grup, esnafa sopalar ve kılıçla saldırdı. Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

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