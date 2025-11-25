Kadına şiddette tablo rahatsız edici

Ekonomik şiddete maruz kalanlarda bir okul bitirmeyen kadınlar yüzde 31,8 ile ilk sırada. Yükseköğretimi tamamlayan kadınlar ise yüzde 8,9 ile son sırada yer aldı.

“KADININ TOPLUMDA YER EDİNMESİ İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞMASI GEREKİR”

Avukat Aslı Koçak Arıhan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arıhan, "35 yaşından sonra kadınlar durumun farkına varıp kendini kurtarmaya çalıştığında da işte o zaman boşanmayla ilgili ciddi bir şiddete maruz kalıyorlar." dedi.

Kadınların küçük yaşlardan beri gerek eğitim haklarının elinden alınması gerek iş bulma zorlukları olsun birçok alanda şiddetle karşı karşıya olduklarını dile getiren Arıhan, "Toplumsal olarak bir kadının toplumda yer edinmesi için belki erkekten 2-3 kez belki daha da fazla çalışmak zorunda kalıyor." diye konuştu.

“DAHA YAYGIN YAYGIN OLMASI GEREKİR”

Sosyal Hizmetler Uzmanı Gülnur Yılmaz da eğitim düzeyi yükseldikçe şiddet oranının düştüğünü dile getirdi.

"Çünkü kadın bilinçli bir varlık oluyor. Sosyoekonomik bir kazancı oluyor." ifadelerini kullanan Yılmaz, "Dolayısıyla ben bu şiddeti hak etmiyorum diyebilen bir eğitim düzeyine sahip oluyor. Ya da çıkıp gidebilme gücüne sahip oluyor. Kendini koruyabilme gücüne sahip olmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

Kadını korumak için pek çok önlem alındığına işaret eden Yılmaz, bunların artırılması gerektiğinin de altını çizdi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

“Hepinizin bilgisi dahilinde olan KADES ya da işte faili ve mağduru takip eden sistemlerin çok daha yaygın olması mesela şiddeti biraz daha azaltır. Tabii ki şöyle suçun karşılığı olan ceza sistemin de belki mevzuat olarak da yerinden düzenlenmesi daha caydırıcı olması mesela kadına yönelik şiddeti azaltır.”