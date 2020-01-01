"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı

Son dakika haberi! Yeni yılın ilk gününde, İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'' yayımlandığı bildirildi.

81 ile gönderilen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'nde, yeni yılda kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik alınacak tüm tedirler sıralandı.



Buna göre;



-500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek. Kadına yönelik şiddet konusu koluk birimlerinde zorunlu ders olacak.



- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki tüm er/erbaşlara, kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda eğitimler verilecek.



- Valiler/kaymakamlar başkanlığındaki "kadına yönelik şiddetle mücadele il/ ilçe koordinasyon, izleme, değerlendirme komisyonları", kadına yönelik şiddeti kesintisiz takip edecek.



- İçişleri Bakanlığı müfettişlerince, belediyelerde kadın konukevleri açılıp açılmadığı denetlenecek.



- Kadına şiddetle ilgili olan kamu kurum/kuruluşların dahil olacağı UYAP, POLNET, JABS, ŞÖNİM Ortak Portalının kurulumu tamamlanacak.



- Aile içi ve kadına karşı şiddet olayları "kayıt formu" şekil ve içerik olarak geliştirilecek.



- Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) yaygınlaştırılacak.



- Emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.



- Şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimleri tarafından alınacak.



- Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde delil, belge aranmaksızın resen koruyucu tedbirler alınacak.

- Şiddet mağdurlarının bilgilerine 3. kişilerin erişimi gizlenecek, bunun için Nüfus ve Vatadaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerekli altı yapı oluşturulacak.



- Şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.



- İldeki tüm kamu görevlileri seferber edilecek, şüpheli durumlar kamu görevlileri tarafından şiddet önleme merkezlerine ihbar edilecek.



- İşlemleri hızlandırmak için tebliğatlar posta ile değil kolluk tarafından yapılacak.



- Kadına yönelik şiddet kapsamında tutukluyken tahliye olanlar ve cezaevinden firar edenler sıkı takip edilecek.

